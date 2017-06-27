Diyanet’in Kuran kursu programı: Şafiilik vurgulandı, Alevilik yok sayıldı

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaz Kuran kursu programında Aleviliğe yer verilmedi.

Birgün’den Mustafa Mert Bildiricin’in haberine göre yönetmelik değişikliğiyle yaş sınırını kaldırarak dört yaşındaki çocukların da yatılı yaz Kuran kurslarına katılmasını sağlayan Diyanet, okullar tatile girer girmez programı açıkladı.

Yönetmeliğe göre kurslara katılmak için 18 yaşın altındaki çocuklar için ailelerden izin alma şartı dışında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Diyanet’in açıkladığı yaz Kuran kursu programında, ‘Çocukların yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmelerinin’, ‘milli ve manevi değerler konusunda farkındalık kazandırılarak özgüven sahibi çocuklar yetiştirmenin amaçlandığı’ belirtildi.

Programa göre kurslar, ‘katılan çocukların tatil sonrasında cemaatle namaz kılmaları için teşvik edici olması açısından da önemli.’

Şafilik anlatılacak

Yaz Kuran kursu programında, İslami kurallar açısından katı tavrı nedeniyle Ortodoks Hıristiyan mezheplerine benzetilen Şafiilik mezhebinin anlatılmasına özel önem verilmesi dikkat çekti.

Kurslarda, ‘İbadet Alanının Kazanımları’ başlığı altında, kedi köpek beslemeyi haram, televizyon izlemeyi günah, kadın ve erkeğin el ele tutuşmasını ise ‘mekruh’ ilan eden Şafii mezhebinin ibadet alanındaki farklı uygulamalar çocuklara anlatılacak.

Şafiiliğe özgü ibadet uygulamalarının anlatıldığı programda, Alevilik ve diğer mezhepler yok sayıldı.

Diyanet İşleri Bakanı Mehmet Görmez’in geçmişte bir açıklamasında, “Bizim daima iki kırmızı çizgimiz olmuştur, bundan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bir tanesi, Aleviliğin İslam’ın dışında bir yol olarak tarif edilmesi. İkincisi de, cemevlerinin caminin alternatifi, başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi” demesine karşın çocuklara Kuran’ı öğretmek ve İslam’ı anlatmak için açılan kurslarda mezhepler arasında ayrımcılık yapıldı.