‘İslami merkez’ planlanan Heybeliada’nın halkı: Sanatoryum hastane olsun

Heybeliada halkı, 1. derece SİT alanı Çam Limanı ve Ruhban Okulu’nun bulunduğu 200 dönümlük alandaki sanatoryumun hastane yapılmasını talep ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu alana ‘İslami Eğitim Merkezi’ kurulacağını açıklamıştı.

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Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, Adalar Savunması, Sağlık Bakanlığı’na tahsisli ve Maliye Hazinesi’ne ait sanatoryum binalarının ve arazisinin Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi’ne devri için bir plan hazırlandığı bilgisini paylaştı. Hazırlanan plan İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi.

Adalar Savunması konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi: “Kültürel ve tarihi bellek mekanı olarak binlerce Adalının, onlarca yazarın, şairin, sanatçının canlı hatıralarıyla dopdolu, binlerce hayat kurtaran Heybeliada Sanatoryumu Adalar tarihinin en vazgeçilmez hatıralarıyla doludur. Bu nedenlerle bizler Heybeliada Sanatoryumu ve Çam Limanı’nın çeşitli özel, ticari ya da kamusal bina ve tesislerle doldurulmasına, bölgenin Heybeliada’dan ve Adalar bütününden koparılmasına karşı, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz.”

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Ada halkı eğitim merkezi yerine sanatoryum binasının hastane olmasını istiyor.

Göğüs hastalıkları uzmanı Müge Zeynep Özdemir, 1987’de asistan olarak başlayıp 18 yıl çalıştığını sanatoryumla ilgili şöyle dedi: “Sanatoryum bir yandan tedavi ve eğitim faaliyet görevi yürütürken diğer yandan Heybeliada halkına acil hizmeti verirdi. Sanatoryum onkoloji veya fizik tedavi hastanesi yapılabilir. Heybeliada halkı da poliklinik ve acil servis hizmetinden faydalanabilir. Şu anda Heybeliada’da sadece bir sağlık ocağı bulunuyor. Ada halkı, tedaviye kolay erişemiyor.”