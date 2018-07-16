Diyanet’in eski başkanı Görmez’den ‘FETÖ’ sorusuna: Ayrılık olmasın diye çabaladım

Eski Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Gülen Cemaati’yle hükümet arasında bir arabuluculuk yapıp yapmadığına dair soruya, “Bu ayrılık olmasın diye gösterdiğim bir çaba var. Ama bu çaba böyle bir toplantı falan değil” diye yanıt verdi.

Görmez’in emeklilik dilekçesi 31 Temmuz 2017’de kabul edilmişti. Görmez’in darbe girişiminin başladığı saatlerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Suriyeli muhaliflerden Muaz el Hatib’le MİT’in Yenimahalle’deki yerleşkesinde yemekte olduğu basına yansımıştı.

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Görmez’in 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından Gülen Cemaati’yle görüştüğü iddia edilmişti.

‘Bu çaba böyle bir toplantı falan değil’

Habertürk yayınına bağlanan Görmez, şöyle konuştu: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nda oturan bir hoca, eğer konunun güvenlik boyutlarından haberdar değilse, Türkiye’de ortaya çıkan herhangi bir ihtilafı sulh ile çözmek için üstüne düşeni yapar. Doğrusu zaman zaman dershane hareketleri döneminde diyanet işleri başkanı olarak ülkemizde bu ayrılık olmasın diye gösterdiğim bir çaba var. Ama bu çaba böyle bir toplantı falan değil, sadece insanlarla konuşarak, bana ziyarete gelenlerle paylaşarak, ‘Bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın’ diyerek, nasihatte bulunarak böyle bir şey olmuştur. Fakat olayın güvenlik boyutunu, bu noktada daima ben özeleştiri yaptım. Tabii gönül ister ki, keşke bütün MGK’larda din rengine bürünmüş bu tür yapılanmalar hakkında diyanet işleri başkanı da çağrılıp arka plan bilgileri verilebilirdi.”

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Görmez’e kapatılan Fatih Üniversitesi’nin eski rektörü Şerif Ali Tekalan’la görüşüp görüşmediği de soruldu.

‘Tekalan’la görüştüm’

Görmez şöyle yanıt verdi: “Doğrudur. Geldi, kendisi… Son zamanlarda, sıkıştığı zamanlarda bazı şeyler anlattı. Ben de kendisine nasihatlerde bulundum. Böyle yanlış hareketlerle, devletin kurumlarına sızarak, bu tür yanlışlıklar yapmamaları gerektiğini izah ettim. Aslında şunu açıkça ifade etmek isterim, 2012’den itibaren, ‘FETÖ’nün Ankara’da en çok zarar vermek istediği kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu biz de çok sonra öğrendik. Tek tek maddeler halinde, ‘Mercedes krizi’nden tutun, ‘fetva krizi’ne kadar… Bu krizlerin tamamının bir algı operasyonu olduğunu daha sonra öğrendik.”

Türkiye’de hakkında ‘FETÖ çatı davası’, ‘KPSS sorularının sızdırılması’ ve ‘futbolda şike’ gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan Tekalan, emniyet tarafından ‘aranan teröristler’ listesinde 300 bin liraya kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.