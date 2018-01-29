Diyanet’e göre Afrin harekatı ‘cihat’

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç, kanser tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlara erişimde önemli sıkıntıların olduğunu belirtti: “İlaca erişimin kısıtlı olması beraberinde ciddi etik ve tıbbi sorunları da getirmektedir. Bu durum ilaçların merdiven altı ve karaborsada çok pahalıya satılmasına da yol açmaktadır.” Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan […]