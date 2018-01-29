Diyanet’e göre Afrin harekatı ‘cihat’

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ hakkında yorum yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Onlar orada, biz burada cihada devam ediyoruz” dedi.
DHA’nın haberine göre Kocaeli’de Kuran kursu açılışına katılan Erbaş, Afrin harekatına ilişkin şunları söyledi: “Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize acilen şifalar diliyorum onlar oralarda çarpışıyorlar. Biz burada Kuran kurslarını açıyoruz. Onlar orada, biz burada cihada devam ediyoruz.”