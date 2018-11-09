Diyanet’e bütçe dayanmıyor: Bütçenin yüzde 95’i bitti bile

Yoğun bütçe kullanımıyla gündeme sık sık gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, son iki yılda bütçesinden fazla harcama yaptı. Bu yıl henüz bitmemesine rağmen bütçesinin yüzde 95’ini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Dinayet’in bütçe kullanımlarıyla ilgili bir soru önergesi verdi.

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Tanrıkulu’nun soru önergesine gelen yanıtta Diyanet’in mevcut bütçeden daha fazla harcama yaptığı görülüyor.

Buna göre 2016 yılında Diyanet’e toplam 6 milyar 541 milyon 473 bin 935 lira bütçe ayrıldı. Yapılan harcama ise 6 milyar 517 milyon 434 bin 932 lira.

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Diyanet’in 2017 bütçesi ise 7 milyar 153 milyon 29 bin 361 lira. Yapılan harcama ise 7 milyar 246 milyon 974 bin 536 lira.

Yıl bitmeden bütçe bitmek üzere

Kuruma bu yıl verilen başlangıç ödeneği olarak 7 milyar 774 milyon 183 bin lira. Bu paranın 6 milyar 240 milyon 833 bin lirası personel giderleri ödeneği olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primler için ayrılan ödenek ise 1 milyar 112 milyon 464 bin lira.

Diyanet bütçenin yetmediği gerekçesiyle başlangıç bütçesine ek yüzde 12 bütçe almıştı.

Bu rakamların toplamının Diyanet’e bu yıl verilen bütçenin yüzde 95’ine tekabül ettiği belirtildi. Yılın bitimine ise yaklaşık iki ay var.

Diyanet’in ne kadar bütçe kullandığı ise yıl sonundaki cari hesap sonucunda netleşecek.