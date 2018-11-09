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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet’e 8 bin 489 kadro daha

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 8 bin 489 kişi daha atandı.

Fotoğraf: Reuters

Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatına kadro ihdasıyla ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre, merkez teşkilatına hukuk müşaviri (15), müfettiş (40), müfettiş yardımcısı (20), musahhih (10), eğitim uzmanı (20), din hizmetleri uzmanı (20), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (140), avukat (10), mimar (11), mühendis (50), şehir bölge planlamacısı (2), astronom (3), tekniker (25) ve teknisyen (10) olmak üzere toplam 376 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Taşra teşkilatına ise şube müdürü (650), din hizmetleri uzmanı (800), şef (150), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (500), şoför (150), avukat (20), tekniker (143), kütüphaneci (50), murakıp (500), müezzin-kayyım (4 bin 450), aşçı (150), hizmetli (200), kaloriferci (150) ve bekçi (200) olmak üzere toplam 8 bin 113 kadro ihdas edilmesi kararlaştırıldı.

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