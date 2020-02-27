Diyanet: Yeni umre kaydı alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni umre kaydı alınmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan, Çin’in Wuhan kentinden çıkan ve 2 bin 800 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün yayılmasına karşı önlem amacıyla umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

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Diyanet’in yazılı açıklamasında, Suudi Arabistan yetkililerinin ülkede corona virüsü vakasına rastlandığına dair bir açıklamalarının olmadığı dile getirildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Suudi Arabistan’da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır.”