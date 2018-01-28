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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet verileri: 10 kişiden altısı Kuran okumayı bilmiyor

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’de her 10 kişiden dördününün Kuran okuduğunu söyledi.

Temsili fotoğr

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki İmamı Azam Hafızlık Kuran Kursu’nun açılışına katılan Prof. Dr. Erbaş, nüfusun yüzde 59’unun Kuran okumasını bilmediğini, yüzde 41’in okuduğunu ifade etti.

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“Çocuklarımızdan daha fazlasını seçmeli Kuran derslerini seçmesini sağlamamız lazım” diyen diyanet işleri başkanı, şöyle devam etti: “Yüzde 99’umuz Müslümanız diye iftihar ediyoruz ya, yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59’u, yüzde 60’ı daha kendisine indirilen Kuran-ı Kerim’i okuyamıyor, işte ihtiyaç bu. Bunu eleştirenler bu gerçeği bilsinler. Neden buna ihtiyaç var? Şu anda din eğitimi veren imam hatiplerin oranı hala yüzde 15. Yani Türkiye’deki genel öğrenci sayısına göre oran yüzde 15.”

Prof. Dr. Erbaş, yaz Kuran kurslarına 18-20 milyon gençten üç-dört milyonunun geldiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize acilen şifalar diliyorum onlar oralarda çarpışıyorlar. Biz burada Kuran kurslarını açıyoruz. Onlar orada, biz burada cihada devam ediyoruz” dedi.

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