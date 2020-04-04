Diyanet: Umreden dönenlere ateş düşürücü verilmedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara sağlık taramasından sorunsuz geçebilmeleri için ateş düşürücü ilaç verildiği yönündeki iddiayı yalanladı.

Fotoğraf: DHA

Diyanet’in yazılı açıklamasında, iddianın ‘tamamen gerçek dışı’ olduğu belirtilerek umreye gidenlere sağlık hizmetinin, Sağlık Bakanlığı’yla işbirliğiyle, başkanlığın sağlık çalışanları tarafından verildiği dile getirildi.

Reklam

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir. Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır.”

Suudi Arabistan’dan dönen vatandaşlar, havalimanında sağlık taramasından geçirilmiş, ateşlerine bakılmıştı. Daha sonra birçok kafile karantinaya alınmıştı. Umreden dönenlere, rehberler tarafından ateş düşürücü verildiği öne sürülmüştü. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da iddiayı dile getirmişti.