Diyanet başkanı, TRT’nin ‘yarışma’sını uygun bulmadı: Kuran güfte olmaz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ramazan ayıyla birlikte TRT’de başlayan ‘Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nı eleştirdi: “Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir.”

Hürriyet’in haberine göre, Kuran kursları eğitim dönemi öncesinde görev yapacak din görevlilerine seslenen Görmez, yarışmaya da değindi.

Görmez şöyle konuştu: “Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır. Hem de en müstakim yola, en sağlam yola sizi götürmek için nazil olmuş bir kitaptır.”

Birinciye 50 tam altın ödül

Türkiye televizyonculuk tarihinde ‘bir ilk’i gerçekleştiren TRT’nin, ramazan ayı boyunca ekrana getirdiği yarışmanın her bölümünde beş yarışmacı yer alıyor.

Stüdyodaki seyircilerin oyları ve jüri üyelerinin puanlamalarıyla belirlenen günün birincileri, salı günkü hafta finalinde yarışıyor.

Programın sunuculuğunu Diyanet Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Cihat Kılıç, sahne arkası sunuculuğunu ise oyuncu Hacı Ali Konuk üstleniyor.

Jüri koltuğunda ise 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Ali Sarı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii imam hatibi Halil Necipoğlu ve Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi müdürü Osman Egin otururken, hafta finallerinde program başdanışmanı hafız Osman Şahin konuk jüri olarak bulunuyor.

Tüm katılımcılara bir tam altın; gün birincilerine üç tam altın; hafta birincilerine beş tam altın hediye edilecek olan yarışmanın final gününde üçüncüye 10 tam altın, ikinciye 20 tam altın, birinciye ise 50 tam altın ödül verilecek.