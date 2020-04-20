Diyanet: Teravih evde kılınabilir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini söyleyerek, “İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Ramazan ve Sorumluluk Bilinci’ temalı ‘2020 Yılı Ramazan Ayı’ tanıtım toplantısında konuştu.

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Ramazandan önce tüm din görevlisi hocalarını ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini, teravih namazının ferdi olarak da kılınabilen bir namaz olduğunu belirtti.

‘İftar sofraları kurmayacağız’

Oruç ibadetinin bağışıklık sistemini koruyup güçlendirdiğinin ‘bilimsel bir gerçek’ olduğunu söyleyen Erbaş, “İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız. 35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, bu yıl ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyon liraya yakın bir yardım yapacağını belirten Erbaş, tüm hatlardan 5601’e SMS ile fitre bağışında bulunulabileceğini, bir SMS ücretinin bir fitre bedeli olan 27 lira olacağını söyledi.