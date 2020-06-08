‘Diyanet’ soruşturması: Ankara Barosu’ndan 11 yöneticinin yazılı savunmaları istendi

Ankara cumhuriyet başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Barosu’nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istedi.

Erbaş şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

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Erbaş’a ilk Ankara Barosu tepki göstererek açıklama yayınlamış, bunun ardından baro yöneticileri hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Ankara cumhuriyet başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanısıra yaklaşık 60’a yakın şikayet dilekçesini birleştirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu’ndan açıklama yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini isteyen savcılık, 11 yöneticiden de yazılı savunma talep etti.

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Yazılı savunma için baro yöneticilerine, 15 günlük süre verildiği, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görürse, Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edebileceği öğrenildi.