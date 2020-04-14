Diyanet: Sağlıklı bireylerin oruç tutması virüsün yayılmasında risk oluşturmuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı sağlıklı bireylerin oruç tutmasının Covid-19’un yayılması bakımından risk oluşturmadığına yönelik bir açıklama yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamada, “Ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutması Allah’ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Kur’an’da oruç tutmamayı mübah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir.”

Uzmanlar virüsle mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin önemine dikkat çekerken, dengeli ve iyi beslenme ile düzenli uykunun bu konuda yardımcı olduğunu belirtiyor.