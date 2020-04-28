Diyanet ‘öyle’ derken Sağlık Bakanlığı’nın HIV istatistikleri ne söylüyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eşcinsellik ve zinaya dair hazırladığı cuma hutbesi tartışmaya neden oldu. Sağlık Bakanlığı’na göre vakaların yarısına cinsel yolla virüs bulaştığı bilinirken diğer yarısına nasıl bulaştığı bilinmiyor.

Fotoğraf: Reuters

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) hazırladığı cuma hutbesi, 24 Nisan’da Ankara’daki Hacı Bayram Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından okunmuştu.

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Hutbede, LGTBİ’lerle ilgili şu bölüm tartışma yaratmıştı: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı, 1985’ten beri bildirilmesi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinde yer alan HIV/AIDS vakalarının istatistiklerini tutuyor.

Buna göre, 1985’ten 30 Haziran 2019’a kadar Türkiye’de 20 bin 202 HIV vakası ve 1786 AIDS hastası tespit edildi. Vakaların yüzde 79.98’ini erkekler, yüzde 20.02’sini ise kadınlar oluşturuyor. Türk vatandaşı olmayanların oranı yüzde 15.51.

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Verilere göre vakaların yüzde 49.24’ünde virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşmış. Ancak virüsün nasıl bulaştığı bilinmeyen vakaların oranı ise yüzde 48.78.

Buna göre, toplam vakanın yüzde 34.74’ü karşı cinsle ilişki sonrası virüsü kaparken, yüzde 14.49’u eşcinsel ve biseksüel ilişki sonrası virüsü kapmış.

Bakanlığın internet sitesinde, “Cinsel yolla bulaştığı bildirilen (toplam sayısının yarısı) bu vakaların yüzde 73.46’sının bulaşma yolunun heteroseksüel cinsel ilişki olduğu bilinmektedir” ifadesi yer aldı.

Ancak yine de vakaların yarıya yakınının bulaşma yolunu bildirmemesi nedeniyle virüsün yayılıma ilişkin net bir şey söylemek mümkün değil.

Öte yandan, HIV ve AIDS nedeniyle son beş yılda 112 kişi hayatını kaybetti.