Diyanet mesaiyi adliyede harcıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yıl 3 bin 263 davada taraf olduğu bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Diyanet’le ilgili soru önergesine yanıt verdi.

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Yanıtta tam sayı verilmeksizin başkanlığın 117 bin çalışanı bulunduğu ifade edilerek taraf olunan dava sayısının personel sayısıyla ‘doğru orantılı’ olduğu ifade edildi.

Buna göre geçen yıl müftülükler dahil Diyanet’in taraf olduğu dava sayısı 3 bin 398. Bu da günde ortalama 10 dava demek. Davalardan 135’i adli, geri kalanı ise idari.

Davalar nakil, disiplin, göreve son verme, göreve atanmama, sınavlar, hizmet tespiti ve ecri-misile ilişkin açılmış. Davalardan 1415’i Diyanet lehine sonuçlandı, 358’inde ise aleyhe hüküm kuruldu.

Yine geçen yıl kişisel borçlarını ve vekalet ücretlerini ödemeyenler hakkında da toplamda 110 icra takibi başlatıldı.

Tüm davaları Diyanet’in hukuk müşavirliği takip etti.