Diyanet ‘medya grubu’ kurdu: Artık kamu yayıncılığı ilkelerinin dışına çıkacaklar

Diyanet işleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Vakfı, televizyon, radyo, gazete ve dergi yayıncılığı yapmak için ‘özel‘ şirket kurdu. Şirket hali hazırda yayın yapan Diyanet TV gibi kamu yayıncılığı ilkelerine uymak zorunda da değil.

Ağustos 2016’da yapılan bir torba yasa düzenlemesi ile RTÜK Yasası’nın vakıflara getirdiği lisans yasağı kaldırıldı. Vakıf kurucularının, televizyon ve radyo yayını lisansı için kurulan şirketin ortağı kabul edilmesi sağlandı.

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Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Vakfı, düzenlemenin yapılmasının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra, Mayıs 2018’de yayıncılık için özel şirket kurdu. ‘Vakıf Medya Sanat Radyo Televizyon Anonim Şirketi’, 275 bin TL kuruluş sermayesi ile tescil edildi. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’nin ilk vakıf medya şirketini kurmuş oldu. Medya hizmet sağlayıcı kuruluş olarak RTÜK’e yayın lisansı başvurusu yapıldı. RTÜK de şirketin yayın lisansı başvurusu Diyanet TV adıyla onayladı.

Diyanet , zaten, TRT frekansları üzerinden, TRT Diyanet , Diyanet Radyo, Diyanet Kuran Radyo, Diyanet Risalet Radyo adlarıyla ulusal radyo ve televizyon yayıncılığı yapıyordu. Ancak bu yayınlar TRT’ye bağlı olarak yapıldığından, kamu yayıncılığı ilkelerine uygun olarak yürütülüyordu. Yeni kurulan Diyanet TV’nin ise kamu yayıncılığı ilkelerinden bağımsız olarak sadece RTÜK yayın ilkelerine uygun olarak yayın yapacağına dikkat çekiliyor.

Ana sözleşmesine göre şirket, radyo ve televizyon yayıncılığının yanı sıra, gazete ve dergi de yayımlayabilecek. Şirket, radyo ve televizyon yayınını televizyon platformları aracılığı ile de iletebilecek. Verici tesis şirketlerine ortak olabilecek, verici-alıcı cihaz üretebilecek, üçüncü şirketlerle reklam ve sponsorluk anlaşmaları imzalayabilecek.