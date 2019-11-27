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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet ‘manevi danışman’ olarak 60 öğretmen görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘manevi danışman’ adı altında KPSS’den en az 70 puan alan psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri arasından 60 kişinin taşra teşkilatlarında görevlendirileceğini duyurdu.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre ‘Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı’ için açılan kadroya 180 kişi mülakat için Ankara’ya çağırılacak.

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Diyanet’te çalışmak isteyen öğretmenlerin genel kültürü de sözlü sınavla ölçülecek.

Sözlü sınavda adaylar, ‘İfade yeteneği ve muhakeme gücü’ açısından değerlendirilecek.

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