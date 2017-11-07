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Diyanet, Suriyeli imam istihdam edecek

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Türkiye’deki Suriyelilere hizmet vermek amacıyla Suriyeli 100 imam istihdam edilecek.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk gazetesinin haberine göre Diyanet geçici barınma merkezlerinde sığınmacıların dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla danışma büroları açılacak. Bu kapzamda Suriyeli 100 kişi sığınmacılara yönelik din hizmeti sunmak üzere istihdam edilecek.

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Ayrıca çocuk ve gençler Türkiye’nin dini, kültürel ve tarihi dokusu hakkında fikir edinmeleri için Edirne, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Kayseri, Amasya, Sivas, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’e götürülecek.

Habere göre Diyanet Suriyelileri IŞİD ve ‘FETÖ’ gibi örgütlerden korumayı amaçlıyor.


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