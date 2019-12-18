Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 aylık bütçe harcamasıyla altı bakanlığı geride bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıl başından bu yana 11 ayda yaptığı harcama 9.6 milyar liraya ulaştı. Diyanet 11 aydaki harcaması ile daha yıl bitmeden altı bakanlığı geride bıraktı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Diyanet’in bütçe başlangıç ödeneği 10.4 milyar liraydı. Ancak daha sonra ödenek toplamı 7.4 milyar liraya indirildi. Buna karşın Diyanet 11 ayda yaptığı 9.6 milyar liralık harcama ile ödenek toplamını aştı.

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Diyanet’in, 11 ayda yaptığı harcama ile geride bıraktığı bakanlıkların aynı süredeki harcamaları şöyle: Dışişleri Bakanlığı 3.9 milyar lira. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.3 milyar lira. Kültür ve Turizm Bakanlığı 5.2 milyar lira. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6.4 milyar lira. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6.5 milyar lira. Ticaret Bakanlığı 4.1 milyar lira.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na gelecek yıl için ayrılan bütçe ise 11.5 milyar lira.