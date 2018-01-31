Diyanet işleri başkanından Adnan Oktar’a: Dengesi bozulmuş bir insan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendi televizyonunda program yapan Adnan Oktar için “Dengesi bozulmuş bir insan” dedi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bir araya gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, Oktar’ın kanalına bakmanın doğru olmadığını, gördükleri zaman tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.

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“Bu kişi vaktiyle Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisi Mason olduğunu söylüyor” diyen diyanet işleri başkanı, Oktar’a şu sözlerle yüklendi: “Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. O konuda ceza aldı. Yahudilere ve Masonlara hakaretten ceza aldı. Şimdi öyle. Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. 90’lı ya da 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda değil ki, yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?”