Diyanet İşleri başkanı, bütçesini yetersiz buldu

Dev bütçesi ve ek ödenekleriyle gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a göre kurumun bütçesi yetersiz.

Fotoğraf: Arşiv

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar Erbaş’ın, gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmeye bugünkü köşesinde yer verdi.

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Çalışlar Erbaş’ın kadro yetersizliğinden yakındığını, bütçesini yetersiz bulduğunu, ayrıca kadınlardan imam olamayacağını söylediğini aktardı.

Çalışlar’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

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“Diyanet’in 150 bine yakın kadrosu yeterli değil. Hâlâ 20 bin boş kadro var. Başkanlık bütçesinin yüzde 96.5’i, personel maaşlarına gidiyor. 88 bin cami, 30 bin Kuran kursu bulunuyor. Her yıl 600 yeni cami yapılıyor. Yurtdışında 2000 din görevlisi çalışıyor.

Erbaş, ‘Kadın imam var mı?’ soruma, ‘Kadından imam olmaz’ diye cevap verdi. “