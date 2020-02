Diyanet işleri başkanı: Umre talepleri alınmayacak; gitmeye hazırlananları geri çevirdik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın corona virüsü yüzünden askıya aldığı umre ziyaretlerinin iptal edildiğini açıkladı. Erbaş, ‘umreye gitmek üzere hazırlanan vatandaşları geri çevirdiklerini’ belirterek, Suudi Arabistan’da halen umre ziyaretinde bulunanların planlandığı şekilde dönebileceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Regaib Kandili programına katılmak üzere Adana Sabancı Merkez Camii’nde açıklama yapan Erbaş, şöyle dedi: “Regaib Kandili münasebetiyle milletimizin gecesini tebrik ediyorum. Malum umre mevsimi, Suudi Arabistan bugün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için bu nedenle umre ziyaretini durdurdu. Tedbir amaçlı geçici bir durdurma olduğunu ifade ettiler. Bizde Türkiye olarak derhal tedbirlerimizi aldık, havaalanından gitmek üzere olan umrecilerimize bilgi verdik. Onların evlerinden çıkmamalarını yada havaalanına gitmişlerse evlerine dönmelerini sağladık. Tabi şu an itibariyle Suudi Arabistan herhangi bir koronavirüs vakasına rastlandığına dair bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla ne Türkiye ne de Suudi Arabistan’da bu virüsün bulaştığı bir vaka olmadığını düşünüyoruz. Ne zamana kadar sürer bununla ilgili biz Sağlık Bakanlığımızla irtibat halindeyiz. İnşallah bir an önce tedbirler alınır. Herhangi bir vaka olmayacak şekilde sonuca ulaşılır. Suudi Arabistan’da bulunan şu an ki umrecilerimiz normal ibadetlerini yapacak ne zaman dönüş tarihleri planmış ise o tarihlerde dönecekler. Onlarla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil. Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter. Umreye gitmek isteyen kardeşlerim müracatlarını tekrar yaparlar ve umrelerine giderler.”