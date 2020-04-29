Diyanet işleri başkanı: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu daha da artırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbağ, ‘milletin kendilerine sahip çıktığını’ ifade etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Prof. Dr. Erbaş, Twitter paylaşımında Al-i İmran suresinin 104’üncü ayetine yer vererek Diyanet’in ayette belirtilen emri yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.

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Diyanet işleri başkanı, şunları yazdı: “Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır.”

Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. pic.twitter.com/Sfwl6l8FS4 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 29, 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) hazırladığı cuma hutbesi, 24 Nisan’da Ankara’daki Hacı Bayram Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından okunmuştu.

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Hutbede, LGTBİ’lerle ilgili şu bölüm tartışma yaratmıştı: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”