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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet İşleri başkanı: Farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkı ihlalidir

Son günlerin tartışmalı ismi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırma’nın kul hakkının ihlali olduğunu söyledi.

Fotoğraf: diyanet.gov.tr

Erbaş, Atatürk’e karşı düşmanca tutumuyla bilinen yazar Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret etmişti. CHP, MHP ve İYİ Parti, Erbaş’ın istifasını isteyince Diyanet İşleri başkanı bir anda siyasetin gündemine oturmuştu.

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Bakanlıktaki bir toplantıda konuşan Erbaş, ‘kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar verme’nin kul hakkının ihlali olduğunu, buna toplumun dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Emeğin gaspının da kul hakkına girdiğini aktaran Diyanet İşleri bakanı, buna ayetlerle dikkat çekildiğini dile getirdi.

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Erbaş şunları kaydetti: “Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi ‘Aman ha kul hakkında dikkat edelim’ ifadesidir. Bu meyanda, farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir.”

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