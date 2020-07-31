Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram namazını da kılıçla kıldırdı

Ayasofya’da 24 Temmuz’da kılınan ilk cuma namazında elinde kılıçla hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı namazını da kılıçla kıldırdı. 

Danıştay’ın Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 1934 tarihli kararı iptal etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapının cami olarak kullanılmasına karar vermişti. Ayasofya cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılmıştı.

Reklam

Kılıçla minbere çıkan Erbaş, bayram hutbesinde şunları söyledi: “Sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum.Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin.Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun.”

Barolar Birliği, Erbaş’ın istifasını istedi: Türk milletine özür borçlu

Erbaş’tan Atatürk yorumu: Vefat edene dua edilir, beddua değil

Erbaş’tan kılıçlı Ayasofya hutbesi: Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...