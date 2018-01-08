Diyanet İşleri Başkanı, eleştirileri 27 Mayıs 1960 darbesinin devamına bağladı

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’e yönelik son günlerde gösterilen tepkilerin 27 Mayıs 1960 darbesinin devamı niteliğinde olduğunu iddia etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde bir dizi konuda eleştirilerin hedefi olmuştu. Diyanet internet sitesinde yer alan bilgilerden kızlar için dokuz erkekler için 12 yaşın evlilik için uygun olduğu sonucu çıkması sonrası eleştiriler zirveye ulaşmıştı.

Reklam

Sabah’tan İsa Tatlıcan’a konuşan Ali Erbaş “Diyanete yönelik sistematik bir saldırı var, sizce bunun hedefi nedir?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Diyanetin tarihine baktığımız zaman belli çevreler tarafından bu hep olmuştur. Laik bir sistem içerisinde Diyanet’in yer almasını bir türlü hazmedemeyen kesimlerdir bunlar. 1940-1950 arası ve özellikle 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yıllarda yapılanlar arşivlerden çıkarılıp bir araya getirilse şaşırıp kalırsınız. Öyle büyük iftira ve haksızlıklara maruz kalmış ki Diyanet, bugün yaptıkları aynı o yapılanların devamı niteliğindedir. “

‘Dine mesafeli kesimler saldırıyor’

Laik sistemde herkesin inancında, ibadetinde, düşüncesinde özgürlük içerisinde yaşama hakkına sahip olması gerektiğini dile getiren Ali Arbaş “Fakat bu anlayış ülkemizde bir türlü tam olarak yerleşmedi. Dine mesafeli olan bazı kesimler amaçlarına Diyanet’e saldırarak ulaşmaya çalışıyorlar” dedi.

Ali Erbaş, evlilik yaşıyla ilgili eleştiriler üzerine de Diyanet için 17-18 yaşın evlilik için uygun olduğu görüşünü dile getirdi.