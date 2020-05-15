Diyanet İşleri başkanı: 12 Haziran’da camilerin avlularında namaz kılınabilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran’da camilerin avlusunda namaz kılınmaya başlanacağını açıkladı.
Erbaş, Kanal 7’de katıldığı sahur programında, “12 Haziran’da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.
Cuma namazları bayramdan sonra
Camilerin kademeli olarak açılacağını belirten Erbaş, abdestlerin evde alınacağını, maske takılacağını ve sosyal mesafeye uygun şekilde namaz kılınacağını söyledi.
Ayrıca Erbaş, cuma namazlarının Ramazan Bayramı’ndan sonra kılınmaya başlanacağını da belirtti.
16 Mart’ta kapatılmıştı
Erbaş, 16 Mart’ta Covid-19 salgını nedeniyle cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.
Diyanet: Camilerde cemaatle namaza ara verildi