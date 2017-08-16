Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Diyanet’in aylık yayın organı ‘Diyanet‘ dergisinin bu ayki sayısında internetteki ‘ateizm tehlikesi’ne dikkat çekildi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu, ‘Sanal dünyanın seyyar ateistleri’ başlıklı makalesinde, internet üzerinden faaliyet gösteren binlerce bilinçli ateist kişi ve topluluk bulunduğunu vurguladı.

Reklam

‘Ellerini ovuşturan ‘seyyar’ ateistler’

Baloğlu şunları yazdı: “Bizler, çocuklarımızın gayet ‘saf ve masum’ biçimde internette ‘sörf’ yaptıklarını düşünebiliriz. Ancak aynı sanal ortamda ateist fikirlerini için yaymak için çocuklarımızın saf/masum (!) sanal gezilerini birer av şölenine dönüştürmek için ellerini ovuşturan ‘seyyar’ ateistlerin de dolandıklarını unutmayalım.”

‘Dimağları kirlenen ‘yerli’ seyyar ateistlere el uzatmalıyız’

‘İnternetin ‘kirli’ dünyası ile beyinleri, dimağları kirlenen, safiyetleri kaybolan, hiçliğin kucağında çırpınan ‘yerli’ seyyar ateistler’e el uzatılmasını gerektiğini dile getiren Baloğlu “Bunu kalpleri taşlaşmadan, mühürlenmeden yapalım” diye yazdı.