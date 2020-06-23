Diyanet: Hacca gitmeye hak kazananların kura hakkı korunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın hac kararına ilişkin, “2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan’ın Covid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

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Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, şu bilgiyi verdi: “2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.”