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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet fetvası: Boşanma niyetiyle ‘Anam bacımsın’ denen kadın boşanmış sayılır

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Diyanet, kocası tarafından boşanma niyetiyle “Sen benim anam bacımsın” denen kadının boşanmış sayılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Diyanet “Bir erkek, hanımına ‘Sen benim anam bacımsın’ derse, bu boşanma olur mu?” sorusuna yanıt verdi: “Hanımına, ‘Sen benim anam bacımsın’ diyen kişi bu ifadesiyle boşamayı kastetmişse eşi kendisinden bir bâin talakla (İslam’da boşanma çeşidi) boş olur. Ancak, aralarında daha önce iki kez boşanma gerçekleşmemiş ise -eşler isterlerse- yeni bir nikâhla bir araya gelebilirler. Bu durumda evlilikleri, daha önce bir ayrılık vuku bulmamış ise iki nikâh bağı ile devam eder.”

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“Eğer kişi bu sözleriyle zıhâr yapmayı kastetmiş ise bu durumda zıhâr kefareti ödemesi gerekir” diyen Din İşleri Yüksek Kurulu, ‘zıhâr’ı da şu şekilde tarif etti: “Bir erkeğin eşini; annesi, kız kardeşi, halası, teyzesi gibi kendisiyle evlenmesi ebedî yasak olan bir kimseye veya bunların sırtı, karnı, baldırı vb. gibi bakılması haram olan bir uzvuna benzetmesidir.”

Erkeğin eşine, sevgi ve saygısını göstermek maksadıyla “Anamsın, bacımsın” demesi halinde, mekruh olmakla birlikte, bundan dolayı herhangi bir kefaret gerekmediğini savunan yüksek kurul, “Herhangi bir kastı olmaksızın sırf ağız alışkanlığıyla böyle şeyler söylenmesi durumunda da bir şey gerekmez” dedi.

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