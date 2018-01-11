Diyanet faaliyet alanı genişledi: Evde, fabrikada, belediyede, poliste din eğitimi

Diyanet, 2018’deki eğitim faaliyet planını Milli Eğtim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), belediyeler, Emniyet, muhtarlıklar, fabrikalar ve apartmanları kapsayacak biçimde genişletti.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre ‘Aile ve Rehberlik Büroları’ adı altında 81 il müftülüğüne 2018 için ‘yıllık çalışma programı’ gönderen Diyanet, geçen yıl dini konularla sınırlanan programın ötesine geçerek 12 aylık kapsamlı bir planlama hazırladı

Reklam

Diyanet’in din dışındaki eğitim programları dikkat çekti. Valilik ‘olur’uyla bütün müftülüklere çalışma takvimlerini uygulama talimatı veren Diyanet, yıl boyunca MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, KYK), belediyeler, Emniyet, Yeşilay, aile yaşam merkezleri, sivil toplum kuruluşları, Gençlik ve Spor Bakanlığı il müdürlükleriyle işbirliği yapılacağını duyurdu. ‘Hedef kitle’ kavramını 2018 için genişleten Diyanet’in, devletin resmi kurumlarının ve STK’ların dışında muhtarlıklar ve apartman yöneticilerine kadar işbirliği yaparak bütün alanlara vaiz gönderme çalışmasını hızlandırdı.

Kahvehaneye gelecekler

Diyanet, müftülere ‘çocuk-cami buluşmaları, apartman sohbetleri, KYK programları, işyeri-fabrika sohbetleri, kahvehane ziyaretleri, aile okulu seminerleri, panel, ev sohbetleri, sabah namazı buluşmaları, köy sohbetleri, iftar programları, aile buluşmaları’ düzenlenmesi talimatı verdi.

Diyanet’in sekiz ana konu ve 170’e yakın başlıkta eğitim ve sohbet programı var. Kanuna göre dini konularda halkı bilgilendirmesi gereken Diyanet’in eğitim programında ‘günümüz ailesi ve değişen aile yapısı, medya okuryazarlığı, evliliğe hazırlık süreci, tek ebeveynli aileler, sosyal medya ahlakı, çalışma hayatı ve kadın, çalışan kadın ve ailesi, çocuk ve kreş, teknoloji ve çocuk, çocuk eğitiminde ödül ve cezanın yeri, gençlik dönemi ve sosyal çevre, modern yalnızlık, kuşaklar arası farklılaşma’ gibi sosyal hayatın içeriğine ilişkin birçok program ve eğitim konusu yer aldı. Ayrıca başlıkları arasındaki ‘örtünme adabı, boşanma adabı, erken yaşta evlilik’ gibi başlıklar da dikkat çekti.

15 Temmuz’suz olmaz!

Diyanet en geniş programı ‘milli değerler’ için ayırdı. 2018’de 55 ayrı başlıkla ‘milli’ değerleri anlatmaya hazırlanan müftülükler, dini günlerin dışında 15 Temmuz’u özel günlere ekleyerek topluma farklı alanlarda ‘ahde vefa, sadakat ve güven, adaletin özümsenmesi, anne-babanın görev ve sorumlulukları, ümmet ve millet bilinci, aidiyet, şehitlik, şehadet’ gibi konuları anlatacak.