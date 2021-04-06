Diyanet duyurdu: Teravih evde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, istişareler neticesinde, teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart’taki açıklamasında, Ramazan ayında teravih namazının gerekli önlemler alınarak camide kılınabileceğini söylemişti.

Reklam

Diyanet işleri başkanı, “Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, oruçluyken aşı vurulmasında sakınca olmadığını, bu durumun orucu bozmayacağını kaydetti.