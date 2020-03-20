Diyanet: Cuma ve cemaatle namazda ısrar caiz değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde cemaatle ibadete ve cuma namazına ara verildiğini hatırlatarak, “Israrcı olmak dinen caiz olmayan bir tutum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında, cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı olacağını, namazların cemaatle kılınmayacağını bildirmişti.

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Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvası doğrultusunda birtakım önlemler alındığını vurgulayan Erbaş şunları söyledi: “16 Mart 2020 tarihinden itibaren virüs tehdidi bitene kadar camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verdik ve bu kararımızı milletimizle paylaştık. Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamaya ve muhtemel zararları önlemeye yönelik alınan bu karara uymanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdik. Sağduyulu halkımızın desteği bizleri memnun etmektedir.”

‘Kaderimde ne varsa başıma o gelir tavrı mümine yakışmaz’

Erbaş, ayrıca şu uyarılarda bulundu: “Allah korusun, özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden diğer insanların sağlığını tehlikeye atmak Müslümanca bir tutum olamaz. ‘Bana bir şey olmaz! Kaderimde ne varsa o gelir başıma!’ gibi tedbiri terk eden ve imtihan karşısında sorumluluk üstlenmeyen tavırlar mümine yakışmaz. Çünkü mesele bireysel olmanın ötesinde toplumsaldır ve özellikle yaşlılarımıza, kronik hastalığı olan kardeşlerimize karşı çok daha duyarlı olmak hepimizin görevidir.”



