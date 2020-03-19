Diyanet: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı

Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında, cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı olacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Tüm dünyayı etkisi alan virüs nedeniyle Türkiye’de iki kişi hayatını kaybetmiş, 191 kişide hastalık tespit edilmişti. Hükümet, AVM’ler ve lokantalar haricinde insanların toplu halde bulunacağı alanları kapatırken, gerekmedikçe dışarıya çıkılmamasını istemişti. Diyanet, namazların cemaatle kılınmayacağını açıklamıştı.

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Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 il müftülüğüne yazı gönderildiği belirtildi.

Yazıda, ‘virüsün yayılma tehlikesine karşı camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışların ve ortaya çıkacak olumsuzlukların önüne geçmek için’ cuma günü ve kandil gecesi, cami ile mescitlerin kapalı tutulacağı belirtilirken, cuma namazı için sala okunmayacağı kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, Kuran kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de yazı kapsamına dahil edildi. Kararın, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar uygulanacağı bilgisi verildi.

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Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur.”