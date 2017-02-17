Diyanet ‘casusluk’ savunmasında: Hiçbir görevliye izin vermedik

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine izin vermediklerini belirterek, Almanya’da bazı üyeleri hakkındaki casusluk iddiası nedeniyle ‘güzide bir kurum’ olarak nitelediği Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘rencide edildiğini’ söyledi.

Alman polisi önceki gün Gülen Cemaati destekçilerine karşı casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği DİTİB üyesi dört Türk imamın evine operasyon düzenlemişti. Alman yetkililer, imamların, Diyanet’in talimatı üzerine harekete geçtiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara ziyaretinde, “Diyanet nezdinde çalışan imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi Alman hukuk devletine aykırı şeyler” demişti.

Reuters’in haberine göre Görmez bugün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine asla müsaade edilmemiştir. Almanya’da ilişkide olduğu bütün kesimlerce saygıyla karşılanan, huzur ve barışın güvencesi, güzide kurum DİTİB rencide edilmiştir.”

Görmez, iddiayı Almanya’daki seçim atmosferi ve İslamofobiye bağladı: “40 yıldır Avrupa’da hiçbir camide toplumun birlikte yaşama kültürüne zarar veren tek hadise yaşanmadı. Avrupa’da yapılacak peş peşe seçimler öncesi bir takım polemikler yaşanması tabiidir. Ancak seçim atmosferlerinde siyasi polemiklere feda edilemeyecek bir değer de dindir. İslamofobik kültürün seçim polemiğine alet edilmesi kabul edilemez.”