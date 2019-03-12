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Diyanet bütçesinden dernek ve vakıflara para yağmış: 1 milyar 82 milyon lira

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dokuz yılda dernek ve vakıflara 1 milyar 82 milyon lira verdiği ortaya çıktı.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre kurum geçen yıl kâr amacı gütmeyen kuruluşlara aktarılmak üzere bütçeden ayrılan 30 milyon 871 bin liralık ödeneği üç kat artırarak 92 milyon 601 bin liraya çıkaroı. Bu ödenekten yararlanmak üzere 1840 başvuru yapıldı. Başvurulardan 1389’u kabul edilip cami ve Kuran kursu inşaatı ve onarımı için ödenek gönderildi.

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Bütçede bir vaat etmiş dokuz verilmiş

Dernek ve vakıflara gönderilen para her yıl bütçedeki başlangıç ödeneğinin üstüne çıktı. Geçen dokuz yıl için başlangıç ödeneği olarak aktarılan 181 milyonluk ödenek yıl içi aktarımlarla 1 milyar 82 milyon liraya fırladı.

Diyanet’in dernek ve vakıflara başlangıç ödeneği ve yıl sonu gerçekleşme rakamları geçen dokuz yılda şöyle:

• 2010: 4.449.000/6.780.977 TL

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• 2011: 4.900.000/59.851.009

• 2012 16.100.000/160.989.841

• 2013: 22.006.000/201.976.142

• 2014: 23.305.000/253.723.960

 2015: 24.704.000/274.647.497

Özel ödenekler: 4.975.599

• 2016: 26.237.000/98.936.414

• 2017: 29.014.000/113.319.023

• 2018: 30.871.000/88.695.979

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