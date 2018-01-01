Diyanet, Bitcoin’i ‘saadet zinciri’ne benzetti

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), sanal para birimi Bitcoin’i ‘saadet zinciri’ne benzetti.

DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kurumun internet sitesindeki ‘Dini Sorular’ kısmında Bitcoin’e ilişkin görüş bildirdi.

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Diyanet, Bitcoin’in haksız ve sebepsiz zenginleşmesine neden olabileceğini belirtti.

Kurumun görüşü şöyle: “Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, bir aldatma aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre, özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda ‘Saadet zinciri’ olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.”

DİB, daha önce de Bitcoin’in caiz olmadığını bildirmişti.