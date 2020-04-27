Diyanet başkanını eleştiren Ankara Barosu yöneticilerine soruşturma

Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili cuma namazındaki konuşmasında kullandığı ifadeler eleştiri konusu olmuştu.

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Erbaş şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

Ankara Barosu yönetimi ise Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren söylemine tepki göstermiş, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişlerdi: “Kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.”

Yaşananlar üzerine Ankara başsavcılığı, baro yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.