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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet başkanından LGBTİ için nefret söylemi: Yaradılışa aykırı sapkınlık

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 30 Haziran’da 27’ncisi düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne değindiği konuşmasında LGBTİ’ler için ‘sapkın‘ dedi.

Fotoğraf: diyanet.gov.tr

Diyanethaber’deki habere göre, Konya’da bir otelde düzenlenen ‘İslam’a Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler’ konferansında konuşan Erbaş, LGBTİ’nin ‘yaradılışa aykırı’ olduğunu savundu.

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Çocukları ve gençleri bu ‘sapkın anlayış’tan korumanın ‘herkesin vazifesi’ olduğunu öne süren Erbaş şunları söyledi: ”Dünyanın çeşitli yerlerinde şimdi ülkemizde de yavaş yavaş olmaya başladı, zaman zaman bazı kavramlar, organizasyonlar, cinsiyet eşitliği gibi sloganlar adı altında birtakım sapkınlıkların gündeme getirildiğini ve yaygara yapıldığını görmekteyiz. Aileyi tahrip eden, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan söz konusu propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi bir algı operasyonu ve aldatmacadır. Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek tasavvuru, fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır ve tarih boyunca bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş, hem de lanetlenmiştir. Bu manada çocuklarımızı, ümmetin ve tüm insanlığın çocuklarını evrensel değerlerdir bunlar. Annelik ve babalıktan vazgeçen cinslerin birbiriyle evlenmelerine varıncaya kadar ileri götüren bu işi bütün insanlığın meselesidir, sadece Müslümanların meselesi değil. Bu yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın anlayışlara karşı eğitmek, bilinçlendirmek ve korumak hepimizin vazifesidir.”

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