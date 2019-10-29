Diyanet, 30 Ağustos hutbesinde anmadığı Atatürk’ü 29 Ekim kutlamasında andı

Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos’taki ‘Vatan Bize Emanettir’ başlıklı hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün adını anmayan ve büyük tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk’ü anımsadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, dün, internet sitesinde kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz” dendi.

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Tarih boyunca adaleti, asaleti ve cesaretiyle dünyanın dört bir yanında iz bırakan Türk milletinin karşılaştığı zorlukların kahramanlıkla üstesinden geldiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetimizin 96. yılında bir kez daha ifade etmeliyiz ki; uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak nesillerimize aktarmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

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Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla’dan temenni ediyoruz.”

Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede unuttuğu Mustafa Kemal Atatürk’ü, 30 Ağustos münasebetiyle üç ayrı dergisinde hatırlamıştı. Ancak, hutbede Atatürk’ün anılmaması birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924’te Atatürk tarafından kurulmuştu.