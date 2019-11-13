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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet, ‘295 bin lira’ya açıklık getirdi: Sadece kısa filmlere ödemedik

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası’nda hazırlanan kısa filmlere 295 bin lira ödediğine dair haberlerin ardından yayınladığı açıklamasında, paranın yalnızca filmler için harcanmadığını bildirdi.

Diyanet’in sosyal medya alışkanları üzerinden aile iletişimini anlattığı kısa filmlerinde, kadının erkeğe hizmet eder şekilde resmedilmesi tepki çekmişti. Kurumun filmler için ihale açtığı, ihaleyi kazanan Mois İletişim Ve Etkinlik Yönetimi Reklam Tanıtım Organizasyon Danışmanlık Şirketi’ne toplamda 295 bin lira ödediğine dair haberler çıkmıştı.

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Yazılı açıklama yayınlayan Diyanet, bu yılın Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının ‘Peygamberimiz ve Aile’ olarak belirlendiğini, ailenin önemine dair bilinç oluşturmanın ve aileyi ayakta tutan manevi değerleri gündeme taşımanın amaçlandığını ifade etti.

‘Aile bireylerini nezakete davet ediyor’

Dört kısa filmin internet bağımlılığının aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkisine odaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Teknoloji bağımlılığının çoğu zaman ailede sağlıklı bir iletişime engel olduğuna, kadının ilgi ve emeğini görmezden gelme ya da çocuğun sevgi ve şefkat ihtiyacını fark edememe gibi olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmiştir. Kısa filmler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, konseptin ailede bütün bireyleri hassasiyete ve nezakete davet ettiği görülecektir.”

‘Sadece film parası değil’

Açıklamada, 295 bin liranın yalnızca kısa filmlere ödenmediği, ‘Mevlid-i Nebi Haftası’na dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için’ ödendiği ifade edildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Dolayısıyla Başkanlığımıza yönelik bu iddiaların, yeterince araştırma yapma ya da Başkanlığımızdan bilgi alma gibi bir gayret gösterilmeksizin ortaya atılan, iyi niyetten yoksun ve maksatlı yayınlar olduğu açıktır. Başkanlığımıza yönelik yürütülen bu yanlış ve olumsuz bilgilendirmeye itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İddia: Diyanet, ‘tepki çeken’ kamu spotlarına 295 bin lira ödemiş

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