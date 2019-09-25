Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyanet 2018’de fazladan 3 milyar lira harcadı; bütçesini yüzde 60 oranında aştı

Sayıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 yılında 3 milyar 191 milyon lira fazla harcama yaptığını saptadı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepninin haberine göre Diyanet’in harcamaları merkezi yönetim bütçesinin yüzde 10’una denk geliyor.

Reklam

Giderlerin yüzde 99’u maaşlara harcandı

Raporda bütçesini yılın ilk altı ayında sadece maaş ödemeleriyle tüketen Diyanet’in ödenek üstü harcamasının da ‘yüzde 99’unun personelin maaş ve sosyal güvenlik primi ödemelerine’ harcandığı kaydedildi.

Diyanet’in bütçesinden yapılan harcamaların 6.2 milyar lirası ‘personel giderleri’, 1.1 milyar lirası ‘SGK primleri’, 252 milyon lirası ‘mal ve hizmet alım giderleri’, 136 milyon lirası ‘sermaye giderleri’ ve 31 milyon liralık kısmı da ‘cari transferler’ olarak açıklandı.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 89 milyon lira

Sayıştay raporunda ‘kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler’ başlığı altında, Diyanet’in kamu bütçesinden detaylandırılmayan kuruluşlara 89 milyon lira aktardığı kaydedildi.

Reklam

Temsil ve tanıtım için 2.8 milyon lira harcayan Diyanet, ‘tüketime yönelik mal ve hizmet alımları’ başlığında yer alan faturalar için de 104 milyon lira ödeme yaptı.

Diyanet İşleri başkanı, bütçesini yetersiz buldu

Diyanet 9 bin 500 personel alacak: Kuran kursu öğreticisi, imam ve müezzin kayyım

‘Dev bütçeli’ Diyanet ‘rahatlattı’: Lüks ve israftan kaçınmak için rehberlik etmeye devam edeceğiz

Yetmiyor: Yıla yüzde 12’lik bütçe artışıyla başlayan Diyanet’e 550 milyon ek ödenek

Yetmiyor: ‘Dev bütçeli’ Diyanet cami inşaatları için maddi yardım istedi

Çok yakıyor: ‘Bütçenin yetmediği’ Diyanet, sekiz yılda 40.8 milyar lira harcamış

Dev bütçeyle 107 bin personelli Diyanet, 9 bin 500 kişi daha alıyor

Diyanet’in yüzde 13 artan bütçesi: En büyük pay ‘ahlaki yozlaşmayla mücadele’nin

Yetmiyor: 29 milyon lira ödenek alan Diyanet, 72 milyon lirayı ‘dağıttı’

Bakanlık verileri: Diyanet’in 2017 bütçesinin yüzde 97’si ‘eridi’

Diyanet’ten ‘buharlaşan 23 milyon lira’ açıklaması: Para doğrudan genel bütçeye gitmiş

Yetmiyor: ‘Dev bütçeli’ Diyanet cami inşaatları için maddi yardım istedi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...