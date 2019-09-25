Diyanet 2018’de fazladan 3 milyar lira harcadı; bütçesini yüzde 60 oranında aştı

Sayıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 yılında 3 milyar 191 milyon lira fazla harcama yaptığını saptadı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Diyanet’in harcamaları merkezi yönetim bütçesinin yüzde 10’una denk geliyor.

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Giderlerin yüzde 99’u maaşlara harcandı

Raporda bütçesini yılın ilk altı ayında sadece maaş ödemeleriyle tüketen Diyanet’in ödenek üstü harcamasının da ‘yüzde 99’unun personelin maaş ve sosyal güvenlik primi ödemelerine’ harcandığı kaydedildi.

Diyanet’in bütçesinden yapılan harcamaların 6.2 milyar lirası ‘personel giderleri’, 1.1 milyar lirası ‘SGK primleri’, 252 milyon lirası ‘mal ve hizmet alım giderleri’, 136 milyon lirası ‘sermaye giderleri’ ve 31 milyon liralık kısmı da ‘cari transferler’ olarak açıklandı.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 89 milyon lira

Sayıştay raporunda ‘kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler’ başlığı altında, Diyanet’in kamu bütçesinden detaylandırılmayan kuruluşlara 89 milyon lira aktardığı kaydedildi.

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Temsil ve tanıtım için 2.8 milyon lira harcayan Diyanet, ‘tüketime yönelik mal ve hizmet alımları’ başlığında yer alan faturalar için de 104 milyon lira ödeme yaptı.