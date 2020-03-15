Diyanet: 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’a gidenlerin dönüşleri öne çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı corona virüsünün yayılmasına engel olmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Başkanlığın aldığı tedbirler kapsamında umre için Suudi Arabistan’a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşları için yapılan çalışmalar şöyle sıralandı:

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*Mezkûr tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir.

*20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır.

’27 Şubat’tan itibaren umre ziyaretine izin verilmedi’

*27 Şubat 2020 Perşembe günü itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.

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*Süreç içerisinde umrede bulunan vatandaşlarımıza, Sağlık Bakanlığımızca öngörülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlarımız ve görevlilerimiz tarafından bilgilendirmeler yapılmış, broşür ve afişler hazırlanarak dağıtılmıştır.

*Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan’a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir.

*Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya’daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır.