‘Diyalog’ toplantısının ardından: Erdoğan, randevu isteyen AB yetkililerini reddetmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da kendisi ile görüşme talep eden iki üst düzey Avrupa Birliği yetkilisine randevu vermediği anlaşıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn dün Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı için Ankara’daydı. Bir buçuk yıl aradan sonra yapılan ilk ‘diyalog‘ girişimi olan bu toplantının amacı AB ile Brüksel ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerilimin azaltılması için bir yol aranmasıydı. Toplantı, ‘Anadolu Kültür’ operasyonu ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ile ilgili son günlerde yaşanan polemiklerin gölgesinde yapıldı.

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İki yetkili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri yetkilileriyle bir araya geldi, sonrasında da basın toplantısı düzenledi. Ancak iki yetkilinin Erdoğan’la görüşmemesi dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, Erdoğan’la görüşmenin yapılmamasının sebebi AB tarafı değil. Erdoğan, Ankara’da bulunmasına resmi bir programı olmamasına ve AB yetkililerinin talebine rağmen randevu vermedi.

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Çavuşoğlu ile görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında iki tarafın işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğu ve ‘AB’nin güvenilir ortak olup olmaması’ konusunda kamuoyu önünde birbirine zıt açıklamalar yapması dikkat çekmişti.