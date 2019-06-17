Diyadin’deki selde ikisi çocuk dört kişi hayatını kaybetti

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen selde ikisi çocuk, dört kişi hayatını kaybetti. Artvin’in Yusufeli ilçesinde de çıkan yangında on ev yanarken, bir kişi hayatını kaybetti.

Diyadin’deki selde anne ve iki çocuğu sele kapılarak hayatını kaybetti. Fotoğraf: Evrensel

Anadolu Ajansı’nnı haberine göre, Diyadin’in Göl Mahallesi’nde oturan Naime Polat ile çocukları onbir yaşındaki Musa ve dört yaşındaki Pınar Polat ile araziye ot toplamaya çıktığı ve bu sırada doluya yakalandıkları, dolunun yağmura çevirmesi üzerine ise arazide kalan anne ve çocukların, sel sularına kapıldığı bildiriliyor.

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Bazı vatandaşların, anne ve çocukların sel sularında gözden kaybolduğunu bildirmesi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Bu sırada aynı bölgede olan ondokuz yaşındaki Nurullah Yardımcı’ya ise yıldırım isabet etti.

Jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri, daha sonra anne ve iki çocuğu ile yıldırım isabet eden Yardımcı’nın cansız bedenine ulaştı.

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Yusufeli’de on ev yandı: Bir ölü

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde ise tek katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. On evin kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin arasında kalan seksen yaşındaki Miktat Temiz, yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Yangının, saat 20:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı bildiriliyor. Tek katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine köye gelen Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında bulunduğu evden çıkamayan Miktat Temiz yanarak can verdi.