Diyadin Belediyesi’nin HDP’li eş başkanı tutuklandı

Ağrı’da Diyadin Belediyesi’nin gözaltına alınan HDP’li eş başkanı Betül Yaşar tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Yaşar iki gün önce ‘terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, yerine kaymakam Hasan Doğan kayyım olarak görevlendirilmişti.

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Yaşar’ın yanısıra eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan Diyadin’de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt da Düzce’de gözaltına alınmıştı.

Alpaslan, Arslan ve Bozkurt ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6 Temmuz’da, o tarihe kadar 42 HDP’li belediyeye kayyım atandığını söylemişti.