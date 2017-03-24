‘Divan’ krizinde son perde: Beşiktaş yönetiminin talebini kabul eden mahkeme ‘seçim’ kararı verdi 

Beşiktaş’ta Yalçın Karadeniz’in dördüncü kez Divan Kurulu başkanı olduğu seçimlerin iptali sonrası yaşanan krizde mahkemeden son olarak seçim kararı çıktı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 16’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi’nin, kurul üyelerinden Aram Sarafoğlu, Şükrü Hikmet Bozanoğlu ve Ali Okyar’ı seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirdiği belirtildi.

Divan Kurulu’nun bu isimler tarafından en kısa sürede seçim gündemli olarak toplantıya çağrılacağı belirtilen açıklamada, “Bu nedenle bu aşamada yetkisiz ve görevsiz olduğu bir kez daha mahkeme kararıyla belirlenmiş olan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı ve üyelerinin gerek bireysel olarak gerekse kurul olarak yapacak oldukları açıklamalara itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Yalçın Karadeniz’in dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturduğu 28 Mayıs 2016 tarihli Divan Kurulu seçimlerinin iptali için Beşiktaş yönetiminin yaptığı başvuru sonucunda, mahkemeden seçimin iptali kararı çıkmıştı.

Kulübün borcunu yaklaşık 850 milyon lira fazla açıkladığı gerekçesiyle disiplin kurulu tarafından kınama cezası verilen Karadeniz’in, bu nedenle yenilenen seçimlerde aday olmayacağı öne sürülmüştü.

İptal kararı sonrasında 29 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Divan başkanlığı seçimi, Karadeniz’in başvuruda bulunduğu İstanbul 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.