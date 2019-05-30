Disney’in CEO’su: Kürtaj yasası nedeniyle Georgia eyaletinde film çekmekten vazgeçebiliriz

ABD’li yapım şirketi Disney’in CEO’su Bob Iger, Georgia eyaletinde onaylanan, kürtaja ciddi anlamda sınırlama getiren yasa nedeniyle şirketin orada film çekmeye devam etmesinin zor göründüğünü açıkladı.

Avengers: Endgame’den bir kare. Fotoğraf: Disney/Marvel

‘Siyah Panter’ ve ‘Avengers: Endgame’ adlı filmleri bu eyalette çektiklerini anımsatan Iger, “Ancak şimdi koşullar değişti. Kürtaj konusundaki yasal düzenleme sonrasında bizle çalışan çoğu kişi ve sanatçı Georgia’da çalışmak istemediklerini söylüyor” dedi.

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Georgia’nın vergi indirimi nedeniyle bir çok yapım şirketinin tercihi olduğunu anımsatan Iger, sayıları bir hali fazla olan çalışanlarının ve sanatçıları taleplerini göze almak durumunda olduklarını vurguladı.

Ay başında, hamilelerin fetüste ‘kalp atışı’ belirlendiği andan sonra kürtaj olmamasını öngören, başka deyişle hamileliğin altıncı haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasa Georgia Valisi Brian Kemp tarafından onaylanmıştı. Yeni yasanın 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmesi beklenirken, ancak uygulamanın mahkemeden dönebileceği tahmin ediliyor.

Hollywood’un ünlü yüzleri eyalete boykot çağrısı yapmıştı. Amy Schumer, Ben Stiller, Christina Applegate, Laverne Cox ve Alec Baldwin’in de aralarında bulunduğu ünlüler valiye mektup yazarak, ‘Yasanın uygulanmaması için sinema endüstrisinin tüm gücünü kullanacaklarını’ ifade etmişti.

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Netflix’ten de Georgia’daki projelerini gözden geçireceklerine dair açıklama gelmişti. ‘Godzilla: Canavarlar Kralı’, ‘Ozark and The Walking Dead’, ‘Stranger Things’, ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş’ yakın geçmişte eyalette çekilen film ve dizilerden sadece birkaçı.

2017’de en çok gişe yapan 100 filmin 15’i Georgia’da çekildi.