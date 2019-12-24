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Yaramazlara biraz batar!

Disney, Yıldız Savaşları serisinin son filminin Singapur versiyonunda, iki kadının öpüşme sahnesini kesti

Yapımcı şirket Disney, geçen hafta vizyona giren ‘Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi’ filminin Singapur’da dağıtılan versiyonundan iki kadının öpüştüğü sahneyi çıkardı.

Fotoğraf: Lucasfilm

Singapur’daki denetleme kurulu, Disney’in, filmi izlemesi uygun kitle için belirlenen alt yaş sınırının yüksek tutulmaması amacıyla sahneyi çıkardığını açıkladı.

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Açıklamada, “Bizim kurallarımıza göre o sahneyi içerseydi yaştaki alt sınır yüksek olacaktı. Sahne çıkarılınca 13 yaş üstündeki seyirciler için uygun olarak kategorize edildi” dendi.

Sahnenin eşcinsel ilişkiye ve böyle öğelerin kamuya yansıtılmasına yasak getiren ülkelerde çıkarılıp çıkarılmadığı açıklanmadı.

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