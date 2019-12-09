Disney uyardı: Yeni Yıldız Savaşları filmi epilepsi nöbetine neden olabilir

Yapımcı şirket Disney, Yıldız Savaşları serisinin yeni filmi ‘The Rise of Skywalker’ın (Skywalker’ın Yükselişi) bazı sahnelerinin halk arasında ‘sara’ olarak bilinen epilepsi nöbetine neden olabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Fotoğraf: www.nme.com

Şirket yönetiminin dünyada ve Türkiye’de 20 Aralık’ta vizyona girecek film için sinema sahiplerine yazdığı mektupta, ‘epilepsi tanısı konulan izleyicilerde nöbeti tetikleme riskinin göz önünde bulundurulması gerektiğinin’ altı çizildi.

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Mektupta şu ifadelere yer verildi: “Önlem olarak gişelerinizde, sanal ortamda ve sinemaseverlerle muhatap olduğunuz diğer mecralarda gerekli bilgiyi vermeniz, uyarı yapmanız iyi olur.”

Filmde kullanılan görsel ve ses efektlerin hassasiyeti olanları etkileyebileceği vurgulanırken, Epilepsi Vakfı duyarlılığından dolayı şirkete teşekkür etti.